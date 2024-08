Ukrainische Offensive in Kursk: Eine russische Region erlebt den Krieg

1 Eine Verteilstelle für Hilfsgüter im Zentrum der russischen Stadt Kursk hat großen Zulauf von Geflüchteten. Foto: Afp/Tatyana Makeyeva

Seit ukrainische Truppen im russischen Grenzgebiet vorrücken, stehen Geflüchtete in Kursk Schlange für Matratzen, Essen und Medikamente. Trotzdem glauben viele von ihnen weiter an Wladimir Putins Krieg und einen russischen Sieg.











Jeden Abend kommen sie hierher, setzen sich auf die Stühle vor dem hellen Klinkerbau. Neben ihnen Bäume, Kinder rennen umher. Ljubow und Jelena lachen manchmal so laut, dass ihre Goldzähne aufblitzen. „Hier draußen muntern wir uns gegenseitig auf“, sagt die 69-jährige Jelena. „Sobald ich wieder im Zimmer bin, kommt die Trauer. Die Erinnerung an die Einschläge, an die Flucht, die zurückgelassenen Tiere. Schrecklich alles.“ Ljubow blickt zu Boden. „Ich kann kaum schlafen, höre die Drohnen, zucke bei jeder Sirene zusammen. So bin ich lieber hier, mit den Leuten, die ich bis vor ein paar Tagen nicht kannte, die nun aber zu einer Art Verwandtschaft geworden sind“, sagt die 68-Jährige.