Ukrainische Flüchtlingsfamilie in Göppingen

1 Ludmyla, ihr Mann Stanislaw und die Söhne Lev und Oleksander (vorne) sind für Familie Walter aus Göppingen (im Bild Regina mit den Kindern Philipp und Anna) zu Freunden geworden. Foto: Giacinto Carlucci

Sie hat im Krieg Schreckliches erlebt und in Göppingen Fuß gefasst. Nun muss eine Familie aus dem ukrainischen Mykolajiw die Stadt wieder verlassen.​ Als Schiffsbauingenieurin fand die Mutter einen Job. Nun steht ein Neustart in Oldenburg an.









Früher waren der Job, das Haus und das Auto wichtig. Heute ist es wichtig, zu leben und zusammen zu sein.“ Wenn Ludmyla erzählt, kommen ihr immer wieder die Tränen. Die 34-jährige Frau und ihre Familie haben viel durchgemacht. Im Sommer flüchtete sie mit den beiden Kindern Oleksander (4) und Lev (8) aus der Ukraine. Diese vielen Menschen, die sich verabschieden mussten, haben sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. „Ich saß mit den Kindern im Bus, und mein Mann Stanislaw stand draußen. Das war furchtbar“, denkt sie an jenen Tag zurück, an dem sie ihre Heimatstadt Mykolajiw zum vorerst letzten Mal sah.​