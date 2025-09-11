Ukrainerinnen in Stuttgart: Schnappschuss beim Apfelklau – Können wir von diesen Frauen Resilienz lernen?

Sie baden im Neckar, singen im Chor oder holen sich psychologische Hilfe. Gemeinsam versucht eine Gruppe ukrainischer Seniorinnen, den Krieg für drei Stunden zu vergessen.
Iryna Sandalova hat den Baum mit den roten Äpfeln am Vorabend schon auf einer nahe gelegenen Streuobstwiese gefunden. Er wird heute noch eine Bedeutung haben. Jetzt aber schließt Sandalova erst mal die Tür. Und dann soll der Krieg keine Chance haben. Er muss für eine Weile draußen bleiben. Rein dürfen jetzt nur noch die Frauen. Und der selbstgebackene Kuchen, die vielen Kekse, die Weintrauben, die Äpfel und die Tomaten. Jede bringt etwas mit. Der Tisch ist voll beladen. Zwischen all dem stehen Kannen mit starkem schwarzen Tee und ein Sammelsurium an Tassen. Bevor die Runde startet, schlüpft eine der Frauen noch schnell in einen bunt gemusterten Rock, den sie mitgebracht hat. Kostümprobe. Die andere zieht ein Kleid über die Jeans und hält einen dicken Gehstock wie eine Kampfansage in die Höhe. Die beiden ziehen Grimassen, stellen sich in Pose und giggeln wie junge Mädchen.