Ukrainerinnen aus Stuttgart: Frieden jetzt? – „Unsere Söhne und Ehemänner wären umsonst gestorben“

Sie denken Tag und Nacht an ihre Heimat. Was Ukrainerinnen aus Stuttgart am ukrainischen Unabhängigkeitstag von möglichen Friedensverhandlungen halten.
Am Sonntag feiert die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag – auch in Stuttgart gehen die Menschen auf die Straße. Ist ein Frieden wirklich näher gerückt nach dem Treffen des US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem darauffolgenden Besuch europäischer Staatschefs in Washington? Wie sehen das Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Stuttgart leben? Wie sehen sie in ihre Zukunft und die ihres Heimatlandes? Begegnungen mit Menschen, die nicht aufgeben wollen und an eine unabhängige Ukraine glauben.