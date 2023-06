1 Emotionaler Abschied: Eine Geflüchtete kehrt aus Stuttgart in die Ukraine zurück. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit Anfang August sind etwa 410 Menschen aus der Ukraine in Stuttgart angekommen. Sven Matis, dem Leiter der Pressestelle der Stadt, zufolge treffen derzeit täglich etwa 20 Personen aus der Ukraine in Stuttgart ein. Das sind einerseits deutlich weniger als zu Beginn des Kriegs in der Ukraine, als im März 3252 Geflüchtete von dort in Stuttgart ankamen. Andererseits scheinen die Zahlen aktuell wieder zu steigen: Im Juni kamen 165 Menschen aus der Ukraine in Stuttgart an, im Juli 273. Insgesamt sind derzeit in Stuttgart mehr als 43 Prozent der in Notunterkünften und regulären Flüchtlingsunterkünften untergebrachten Menschen aus der Ukraine geflüchtet.