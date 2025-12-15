Ukraine-Verhandlungen: Jared Kushner ist wieder da

Nach Gaza soll der Schwiegersohn Donald Trumps jetzt in der Ukraine das scheinbar Unmögliche erreichen. Seine Beteiligung an den Verhandlungen stößt nicht nur auf ein negatives Echo.
Der schlanke Mann mit den Lachfältchen und der Ray-Ban-Sonnenbrille erinnert mehr an Ken aus der Barbie-Welt als an einen harten Cowboy. Seine 44 Lebensjahre lassen wenig diplomatische Erfahrung vermuten, die zur Lösung festgefahrener Konflikte nötig wäre. Und sein dünnes Stimmchen war häufig Gegenstand von Späßen der US-Comedians. Den donnernden Hall einer Supermacht verbreitete es jedenfalls nicht.