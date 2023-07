Hoffnungsschimmer in Istanbul – Skepsis bleibt

1 Der türkische Präsidnet Recep Tayyip Erdogan begrüßt in Istanbul die Delegationen. Foto: dpa/Uncredited

Die ukrainisch-russischen Gespräche liefen unerwartet positiv – doch Skepsis bleibt. Vor dem Treffen gab der ukrainische Außenminister seiner Delegation eine bezeichnende Warnung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die ganze Welt warte auf gute Nachrichten, schärfte Recep Tayyip Erdogan den Unterhändlern ein. Vor den ukrainisch-russischen Gesprächen in Istanbul am Dienstag sagte der türkische Präsident, die Zeit für „konkrete Ergebnisse“ sei gekommen. Mehr als fünf Stunden später berichteten Ukrainer und Russland tatsächlich von Fortschritten. Russland will als vertrauensbildende Maßnahmen seine Militäraktionen um Kiew drastisch reduzieren, während die Ukraine die Bereitschaft zu militärischer Neutralität bekundete. Noch ist nichts vereinbart – Friedensangebote könnten sich als Falle erweisen.