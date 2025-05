Ukraine: Trump erwägt Reise zu Ukraine-Treffen in Istanbul

1 Trump hofft auf gutes Ergebnis des Türkei-Treffens. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Der US-Präsident hat den ukrainischen Staatschef Selenskyj zu einem Treffen mit Russland am Donnerstag in der Türkei gedrängt. Nun überlegt Trump, selbst dorthin zu fliegen. Doch kommt Putin?











Washington - US-Präsident Donald Trump erwägt eine Teilnahme an dem möglichen Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag in der Türkei. "Ich habe so viele Termine, aber ich habe darüber nachgedacht, tatsächlich dorthin zu fliegen", sagte Trump vor seinem Abflug zu einer mehrtägigen Nahostreise. Trump ergänzte auf Nachfrage: "Ich würde hinfliegen, wenn ich denke, dass es hilfreich wäre."