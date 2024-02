Ukraine: Selenskyj macht sich den Strategen zum Gegner

1 Walerij Saluschnyj ist beliebt in der Armee. Foto: dpa/Uncredited

Mit der Entlassung des Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj hat sich der ukrainische Präsident für mögliche Wahlen im Land einen politischen Konkurrenten geschaffen.











Walerij Fedorowytsch Saluschnyj ist da – und die Förmlichkeiten fangen erst gar nicht an. Den Posten vor dem Gefechtsstand im Osten nimmt der bullige Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte in den Arm. Alter Kampfgenosse. Dem Kommandeur der Panzergrenadierbrigade klopft er auf den Rücken, dass dem die Spucke wegbleibt. Hat mal unter ihm gedient. Saluschnyjs blaue Augen strahlen: Hier ist er von Kameraden umgeben. Er witzelt: Ein Maschinengewehr tackert dumpf, russische Artillerieeinschläge in der Nähe: „Nicht dass ihr wegen mir auch noch eine extra Portion abbekommt.“ Viele der schwarz und grün gefärbten Gesichter haben auf einmal hellrote Münder und Zungen, weiße Zähne.