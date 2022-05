1 Auf dem Parkplatz der Ludwigsburger Firma Mann+Hummel entstehen Wohnungen für 60 geflüchtete Menschen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Auf dem Parkplatz der Firma Mann+Hummel will die Stadt 20 Wohnmodule errichten. Die Stadt wird die Bürger über die Details informieren.















Die Bereitschaft der Ludwigsburger, geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei sich daheim aufzunehmen oder der Stadt Mietwohnungen anzubieten, ist groß. Das haben Oberbürgermeister Matthias Knecht und die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder betont. Dennoch reichen die Wohnungen nicht aus, um alle Geflüchteten unterzubringen. Auch das wurde stets erklärt. Die Suche nach einem Standort für Modulbauten war erfolgreich. Auf dem Parkplatz von Mann + Hummel in der Schlieffenstraße soll eine Unterkunft entstehen. Die 20 geplanten Wohnmodule bieten bis zu 60 Menschen Wohnraum.

Die Pläne werden den Bürgern am Dienstag, 31. Mai, um 19.30 Uhr in der Kantine des Unternehmens Hahn&Kolb in der Schlieffenstraße 40 präsentiert. Die Stadtverwaltung wird bei der Veranstaltung auch die aktuelle Entwicklung der Zuzüge sowie die zeitliche Planung vorstellen. Matthias Knecht und Renate Schmetz stehen für Fragen zur Verfügung. Da die Kantine nur 80 Plätze hat, wird um eine Anmeldung per E-Mail an fluechtlingsarbeit@ludwigsburg.de gebeten. Es gelten die Coronaregeln des Unternehmens: 1,50 Meter Abstand und das Tragen einer medizinischen Maske.