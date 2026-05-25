Ukraine-Krieg: Zahl der Verletzten in Kiew wächst nach Angriff auf fast 90

Nach einem massiven Angriff Russlands in der Nacht zu Sonntag werden weitere Verletzte bekannt. Militärverwalter Tkatschenko spricht von dem größten Angriff seit Kriegsbeginn.
Kiew - Nach dem massiven russischen Angriff in der Nacht zu Sonntag steigt die Zahl der Verletzten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew weiter. Es seien 87 Menschen verletzt worden, darunter drei Minderjährige, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Medien. In Krankenhäuser seien 21 Personen gebracht worden.