Ukraine-Krieg: Wenn das nächste Unheil nur eine Frage der Zeit ist

Der Angriffskrieg läuft für Putin nicht nach Plan. Er reagiert brutal. Kiew wird mit Raketen und Drohnen terrorisiert. Ein Besuch an einem Ort der Trauer.
Yulia hat einen Tintenfisch dabei. Im matten Orange hängen die Tentakel des Stofftiers vom Kopfteil herab. Die 41-Jährige legt ihn bedächtig auf das Meer von Blumen, das den wuchtigen Baumstamm ringförmig umschließt. Der Tintenfisch findet auf einem Strauß von roten Nelken Platz, neben zwei Teddybären. Darüber, in Folie eingeschweißt, hängt an einer Schnur das Porträt eines jungen Mannes. Das Foto schaukelt im Luftzug.