Ukraine-Krieg: Wenn das nächste Unheil nur eine Frage der Zeit ist

Der Angriffskrieg läuft für Putin nicht nach Plan. Er reagiert brutal. Kiew wird mit Raketen und Drohnen terrorisiert. Ein Besuch an einem Ort der Trauer.

Yulia hat einen Tintenfisch dabei. Im matten Orange hängen die Tentakel des Stofftiers vom Kopfteil herab. Die 41-Jährige legt ihn bedächtig auf das Meer von Blumen, das den wuchtigen Baumstamm ringförmig umschließt. Der Tintenfisch findet auf einem Strauß von roten Nelken Platz, neben zwei Teddybären. Darüber, in Folie eingeschweißt, hängt an einer Schnur das Porträt eines jungen Mannes. Das Foto schaukelt im Luftzug.

„Das ist Dima“, sagt Yulia. Dann nimmt sie ihre Sonnenbrille aus dem Haar und setzt sie auf. Yulia schämt sich nicht für ihre Tränen, aber es ist ihre persönliche Trauer. Dima arbeitete bei dem privaten Brief- und Paketdienst „Nova Poshta“. Und er sorgte dafür, dass im kargen Serviceraum die Menschlichkeit nicht zu kurz kam. „Immer fand er nette Worte, wenn ich eine Sendung mit Stofftieren abholte. Höflich und hilfsbereit“, sagt Yulia. Sie betreibt einen kleinen Laden in der Nähe. Dort verkauft sie Geschenkartikel. Wie den Tintenfisch. „Dima war ein Tintenfisch-Fan“, erklärt Yulia.

Yulia trauert um Dima. Foto: Till Mayer

Innerhalb von zehn Tagen terrorisierten die russischen Streitkräfte die Menschen von Kiew mit zwei Großangriffen aus der Luft. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schickte Präsident Putin laut Angaben der ukrainischen Luftwaffe 60 Raketen und 600 Drohnen hauptsächlich gegen die ukrainische Hauptstadt, aber auch weitere Ziele in der Ukraine. Dabei setzte Moskau auch die gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik ein. Vier Menschen starben in Kiew, über 80 wurden verwundet. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko waren alle Stadtviertel der Metropole betroffen.

24 Menschen, darunter drei Kinder, starben zuvor in Kiew bei einem Luftschlag zwischen dem 13. und 14. Mai. Russland griff die Ukraine nach Angaben Kiews mit fast 1700 Langstreckendrohnen und knapp 60 Raketen an. Eine davon schlug in den Wohnblock in der Bratstva Tarasivtsiv Straße ein, der hinter dem Baum aufragt. Die Fertigteil-Wände des Gebäudes klappten zusammen wie ein Kartenhaus. Jetzt schaufeln Bagger die letzten Trümmer weg. Staubfahnen wehen über eine leere Fläche, fast so groß wie ein Fußballplatz.

Beide Angriffe sind traurige Höhepunkte des Terrors aus der Luft, mit dem Russland seit dem 24. Februar 2022 die ganze Ukraine überzieht. Woche für Woche trifft es Wohnblocks und zivile Einrichtungen im ganzen Land. Im Osten und Süden der Ukraine hat der Krieg ganze Städte und Dörfer in Trümmerwüsten verwandelt.

Ein besonderes Ziel der russischen Aggressoren sind Anlagen der Energieinfrastruktur. Vor allem Kiew traf es in diesem bitter-kalten Winter hart. Komplette Stadtviertel waren ohne Strom, Wasser und Heizung. Rund 600 000 Menschen mussten bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad die Stadt verlassen. Sie drohten in ihren Wohnungen zu erfrieren.

Die Ukraine zeigt sich im russischen Angriffskrieg ungebrochen wehrhaft. Heimische Unternehmen bauen die Kompetenz bei der Drohnenproduktion aus. Ukrainische Drohnen zerstören oder beschädigen mittlerweile Raffinerien tief im feindlichen Hinterland – allein 16 von Januar bis Mai 2026.

Es sind empfindliche Schläge, die für Russland schwere finanzielle Einbußen bedeuten. Mit dem Verkauf von Öl und Gas finanziert Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mitte Mai schlugen Drohnen selbst in der Raffinerie Kapotyna bei Moskau ein. An der Front im Donbas kommt die russische Armee unter gewaltigen Verlusten nur schleppend voran. Die russische Staatsverschuldung wächst, die Wirtschaft ist weitgehend in den Kriegsmodus umgestellt. Mit 38 Prozent schlagen sich die sogenannte „Verteidigung und Innere Sicherheit“ im russischen Staatshaushalt nieder.

Das sind die offiziellen russischen Daten. Der Bundesnachrichtendienst geht davon aus, dass bereits über die Hälfte des Staatshaushalts an das Militär geht.

Ein angeschlagener Diktator kann besonders grausam reagieren, das ist den Menschen in der Ukraine bewusst. Jetzt droht der Kreml gar mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen.

Yulia stammt aus dem Donbas und floh schon 2014 vor den Kämpfen in die Hauptstadt. „Damals hat Russland den Krieg begonnen. Ich habe in Kiew bei Null angefangen. Doch der Krieg holt mich immer wieder ein“, meint sie. „Der 18. Geburtstag meines Sohnes ist der Tag der Beerdigung von Dima“, fügt sie hinzu. Ein letzter Blick auf das Foto von Dima. Ein junger Mann mit schlankem Gesicht, Kurzhaarschnitt, hellem Bärtchen und einem lässig aufgeknöpften Hemd ist darauf zu sehen. „Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Ich werde ihn vermissen“, sagt sie und geht.

Ein paar Meter entfernt steht Alexander. Sein Gesicht ist von Trauer gezeichnet. Der 45-Jährige wohnt einige Kilometer entfernt. „Es schmerzt, die Fotos der Opfer zu sehen“, sagt er – und lässt offen, wen er betrauert. „Was wir tun können, ist ihnen unseren Respekt zu zollen“, erklärt er. Respekt erweisen, das ist in der ukrainischen Kriegsgesellschaft tief verankert. Jeden Morgen, Punkt 9 Uhr, steht das Land still. Der Verkehr stoppt, die Menschen halten schweigend inne. Eine Minute des Gedenkens an die Opfer dieses Krieges. „Auch in meiner Nachbarschaft schlugen Trümmer einer Rakete ein“, berichtet Alexander. „Der Tod kann jederzeit kommen. Ich befürchte, die Vorbereitungen für den nächsten russischen Großangriff laufen. Wir werden sehen, was sie sich Teuflisches ausdenken.“

Die Menschen in Kiew wissen: Es wird nicht der letzte Großangriff sein

Vor dem jüngsten Großangriff am Pfingstwochenende hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bevölkerung gewarnt. Auch, dass die russische Hyperschallwaffe Oreschnik zum Einsatz kommen kann. Einer der Einschläge verwandelt dass Umfeld der Metro-Station Lukianivska in ein Trümmerfeld. Die Stände eines angrenzenden Marktes brannten aus. Umstehende Gebäude fangen Feuer, darunter ein Einkaufs- sowie ein Freizeitzentrum. Ein Anwohner hebt vom Asphalt ein verbogenes Trümmerteil – vermutlich einer Rakete – auf. Hinter ihm qualmt es aus ausgebrannten Läden und Ständen, in denen er noch am Vortag einkaufen ging. Der Angriff trifft auch Schulen, Museen und Wohngebäude.

Die Menschen in Kiew wissen: Es wird nicht der letzte Großangriff sein. Die Frage ist nur, wie viel Zeit bleibt, bevor Moskau wieder Tod und Zerstörung schickt.

Die russische Führung eskaliert derweil auch verbal. Sie forderte am Montag Ausländer auf, darunter auch explizit Diplomaten, Kiew umgehend zu verlassen. Das Außenministerium warnte, die russischen Streitkräfte planen systematische Schläge gegen militärische und politische Entscheidungszentren in Kiew. Die EU hat daraufhin am Dienstag den Geschäftsträger der russischen Botschaft in Brüssel einbestellt. Diese russische „Drohung“ sei eine „inakzeptable Eskalation“, erklärte EU-Kommissionssprecherin Anitta Hipper. Die diplomatischen Mitarbeiter der EU in der Ukraine würden in Kiew bleiben, fügte sie hinzu.

„Ich hätte nie gedacht, dass Russland eines Tages die Ukraine überfällt“

Zurück in der Bratstva Tarasivtsiv Straße. Nahe dem Baum steht ein Bänkchen, auf dem zwei ältere Frauen im Halbschatten sitzen. Hinter ihnen röhrt der Bagger bei den Aufräumarbeiten. „Wir beide haben den härtesten Winter unseres Lebens hinter uns. Gerade einmal fünf Grad im Zimmer, Wasser und Strom nur ab und an“, erzählt die 77-jährige Anna. Ihre drei Jahre jüngere Freundin Olena stammt aus Russland und kam zu Sowjetzeiten in die Ukraine. „Ich hätte nie gedacht, dass Russland eines Tages die Ukraine überfällt. Meine Verwandten in Russland haben sich für diese Verbrechen entschuldigt“, sagt sie. Aber sie weiß nur zu gut, dass dies die Ausnahme ist. Für Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer war es eine bittere Erfahrung, dass Verwandte in Russland es vorziehen, der staatlichen Propaganda statt ihnen zu glauben.

Hinter den beiden Frauen ragt der beschädigte Wohnblock auf. Wie ein Puppenhaus kann man seitlich in zerstörte Wohnungen sehen. Im sechsten Stock steht noch die Wand einer Küche mit ein wenig Fußboden davor. Die Türe des Kühlschranks ist geöffnet. Im obersten Fach liegt eine Sektflasche. Kühl gestellt für einen schönen Moment. Daraus sind die Trümmer eines Lebens geworden.