Ukraine-Krieg: Verhandlungen in Miami enden ohne Ergebnis

Es war ein langes Wochenende zäher Ukraine-Friedensgespräche in Florida – ohne Ergebnis. Gesprochen wurde über Sicherheitsgarantien und einen Wiederaufbau.
Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands positiv verlaufen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow teilten jeweils wortgleich auf der Plattform X mit, ihre Gespräche seien „produktiv und konstruktiv“ gewesen. Thema waren demnach unter anderem Sicherheitsgarantien der USA sowie ein Plan, wie das von Russland seit vier Jahren angegriffene Land wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen kann.