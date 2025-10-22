Ukraine-Krieg: US-Regierung stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht

Trump hat ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine schon lange als Ziel ausgegeben. Nun muss Russland mit neuen Sanktionen rechnen.
Nach Angaben von US-Finanzminister Scott Bessent soll es schon bald schärfere Sanktionen gegen Russland geben. Man werde dazu entweder noch im Laufe des Tages oder am Donnerstagmorgen (Ortszeit) über die „erheblichen“ Maßnahmen informieren, sagte Bessent zu Reportern in der US-Hauptstadt Washington, ohne genauere Details zu nennen. US-Präsident Donald Trump sollte am Nachmittag (Ortszeit) Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus empfangen.