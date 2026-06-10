Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftangriffe bis tief hinein nach Russland

Seit mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Immer mehr tragen ihre Langstreckendrohnen den Krieg zurück ins Land des Angreifers. Im Ziel: die russische Ölindustrie.
Moskau/Kiew - Die ukrainische Armee hat nachts Ziele bis tief hinein nach Russland mit Drohnen und Raketen angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, 326 feindliche Drohnen seien abgefangen worden. Diese Zahl ist nicht unabhängig überprüfbar, sie spricht aber für einen großangelegten ukrainischen Angriff.