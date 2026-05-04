Ukraine-Krieg: Ukrainische Drohne trifft Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

Wenige Tage vor der Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau trifft die Ukraine mit einer Drohne ein Wohnhaus in der Nähe des Zentrums der russischen Hauptstadt.
Moskau/Kiew - Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Morgen laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben.