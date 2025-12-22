Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee trifft auf berittene russische Soldaten

Große Angriffe zu Pferd - das war der Krieg von vorgestern. Aber auch im Ukraine-Krieg ist alles wichtig, was den Soldaten zur schnellen Fortbewegung auf dem Schlachtfeld dient.
Kiew - Ukrainische Truppen sind nach eigenen Angaben an der Front auf einzelne berittene russische Soldaten gestoßen. Die 92. besondere Sturmbrigade der ukrainischen Armee veröffentlichte auf Telegram ein Video, das angeblich zeigt, wie zwei feindliche Soldaten auf Pferden oder Maultieren durch kleine FPV-Drohnen ausgeschaltet werden.