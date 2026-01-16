Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee berichtet von heftigem Kämpfen im Osten

Trotz Frost und Schnee wird an der Front in der Ukraine weiter geschossen. Die russische Armee hat die Initiative, aber die Ukrainer bremsen den Vormarsch.
Kiew/Moskau - Das ukrainische Militär berichtet von heftigen russischen Angriffen an der Front im Osten des Landes. Der Generalstab in Kiew teilte in seinem Morgenbericht zur Lage mit, seit Donnerstagmorgen habe es 180 einzelne russische Attacken gegeben. Den ukrainischen Verteidigern sei es gelungen, 1.370 russische Soldaten tot oder verwundet auszuschalten.