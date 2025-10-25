1 Erst wenn er sich eines Deals sicher sein kann, möchte Trump nach eigenen Angaben Putin erneut treffen. (Archivbild) Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Washington - US-Präsident Donald Trump will Kremlchef Wladimir Putin nach eigenen Angaben erst treffen, wenn er sich einer Einigung im Ukraine-Krieg sicher sein kann. Auf die Frage, was Russland tun müsse, damit Trump ein neues Treffen mit Putin ansetze, antwortete der US-Präsident an Bord der Regierungsmaschine Air Force One vor Journalisten: "Ich werde wissen müssen, dass wir einen Deal erzielen werden. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden."