1 Trump spricht von einer angeblichen Angriffspause Moskaus auf ukrainische Städte. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Trump sagt, er habe mit Kremlchef Putin telefoniert. Danach spricht Trump von einer angeblichen russischen Angriffspause - wegen der eiskalten Temperaturen in der Ukraine.











Washington - Kremlchef Wladimir Putin soll nach den Worten von US-Präsident Donald Trump einer einwöchigen Pause der russischen Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte zugestimmt haben. Der Republikaner führte als Grund für seine Initiative bei Putin die extreme Kälte in der Ukraine an. Er habe deshalb persönlich nach der Angriffspause gefragt.