US-Präsident Donald Trump knüpft seinen geplanten Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin an Erfolgsaussichten. Er wolle „kein vergebliches Treffen“ mit Putin zum Ukraine-Krieg, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten in Washington. „Ich will keine Zeit verschwenden, also werde ich sehen, was passiert.“ An der Kriegsfront zwischen der Ukraine und Russland passierten derzeit viele Dinge, sagte Trump zur Begründung.