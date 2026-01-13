Ukraine-Krieg: Tote durch russischen Luftangriff auf Charkiw

In Charkiw trifft ein russischer Doppelschlag erst ein Logistikzentrum, dann werden Feuerwehrleute angegriffen. Was ist über die Folgen in der eisigen Nacht bekannt?
Charkiw/Kiew - Durch einen schweren russischen Luftangriff sind mindestens vier Menschen in der ostukrainischen Großstadt Charkiw getötet worden. Der Militärgouverneur der Region, Oleh Snyjehubow, sprach außerdem von mindestens sechs Verletzten. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden auch Kiew, Odessa und andere Städte in der Nacht mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen.