Ukraine-Krieg: Selenskyj setzt auf neue Gespräche mit den USA ab Samstag

Kiew warnt: Während Russland vom Iran-Krieg profitiert, verschlechtert sich die Lage für die Ukraine. Was die neuen Gespräche mit den USA bringen sollen.
Kiew - Nach einer Pause wegen des Iran-Kriegs setzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf neue Gespräche mit den USA über ein Ende des russischen Angriffskriegs in seinem Land ab Samstag. Er habe entsprechende Signale aus den USA empfangen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew. "Es gab eine Verhandlungspause, nun ist es Zeit, sie zu beenden."