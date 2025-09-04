Ukraine-Krieg: Selenskyj: EU-Beitritt gehört zu den Sicherheitsgarantien

1 Wolodymyr Selenskyj drängt auf einen EU-Beitritt seines Landes. Foto: Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa/Ludovic Marin

Seit über dreieinhalb Jahren wehrt sich die Ukraine gegen Russland. Für eine Verhinderung zukünftiger russischer Angriffe will Kiew dem europäischen Staatenbündnis beitreten.











Link kopiert



Im Rahmen der Diskussion um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einen EU-Beitritt seines Landes gedrängt. „Unter den Sicherheitsgarantien, die wir sehen, ist eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine zwingende ökonomische, politische und geopolitische Sicherheitsgarantie“, sagte Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron. Das sei bei den Gesprächen ein „gesonderter Punkt“. Zuvor berieten die Unterstützerstaaten der sogenannten Koalition der Willigen in Paris.