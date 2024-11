1 Das russische Militär hat Ziele in der Ukraine mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen angegriffen. (Archivbild) Foto: Yuri Kochetkov/EPA/dpa

Das russische Militär feuert Dutzende Marschflugkörper und ballistische Raketen auf Ziele in der Ukraine ab. Hält die ukrainische Flugabwehr stand?











Kiew - Das russische Militär hat einen massiven Luftangriff auf Ziele in der Ukraine gestartet. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am Morgen mehrere von der Flugabwehr ausgelöste Explosionen zu hören. Behördenangaben zufolge gerieten zwei Wohnhäuser in Brand.

Explosionen wurden auch aus Saporischschja, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa gemeldet. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge sind Dutzende Marschflugkörper und ballistische Raketen unter anderem durch strategische Bomber auf Ziele im ganzen Land abgefeuert worden. Zuvor waren demnach bereits Dutzende Kampfdrohnen von Russland eingesetzt worden. Lesen Sie auch In mehreren Gebieten wurde als Vorsichtmaßnahme der Strom abgeschaltet, um einer eventuellen Überlastung des Netzes vorzubeugen, sollten Energieanlagen getroffen werden. Die Ukraine wehrt seit beinahe 1.000 Tagen eine russische Invasion ab.