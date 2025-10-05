Ukraine-Krieg: Russland greift Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen an

Eine neue Schreckensnacht für die Ukrainer - wieder schickt Moskau Drohnenschwärme und Raketen in das Nachbarland. Russland setzt auch Marschflugkörper ein. In Polen herrscht Alarm.
Kiew - Die russische Armee hat die Ukraine in ihrem Angriffskrieg in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen und Marschflugkörpern überzogen. Auch gelenkte Flugzeugbomben und Raketen kamen zum Einsatz. Im gesamten Land herrschte Luftalarm. Landesweit hallten Explosionen durch die Nacht, teils von Einschlägen der Drohnen, teils verursacht von den Geschossen der Flugabwehr.