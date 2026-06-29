Ukraine-Krieg: Russische Besatzungsbehörden melden Stromausfälle

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Ihre Gegenangriffe bringen Moskau zunehmend in Bedrängnis. Dass es Probleme gibt, gibt sogar Kremlchef Putin zu.
Cherson/Saporischschja - In den russisch besetzten Teilen der Südukraine gibt es nach Angaben der von Moskau eingesetzten Behörden Stromausfälle. "Alle Kreise des Gebiets Cherson sind ganz oder teilweise ohne Strom", schrieb der Chef der dortigen russischen Besatzungsverwaltung, Wladimir Saldo, bei Telegram. Energieversorger und Einsatzkräfte arbeiteten daran, die Stromversorgung in den Haushalten so schnell wie möglich wiederherzustellen.