1 Die Körschtalhalle in Ostfildern-Scharnhausen wurde bereits vergangene Woche für die Erstaufnahme und die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine umgerüstet. Foto: /Peter Stotz

Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu von 2015. Wieder flüchten innerhalb weniger Tage und Wochen Zigtausende Menschen vor einem Krieg. Wieder landen viele von ihnen auch in Deutschland. Und wieder reichen die Flüchtlingsunterkünfte nicht aus, um all die in Not geratenen Menschen unterzubringen. Doch etwas ist dieses Mal anders: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Behörden wissen grob, was zu tun ist. Und Schulleiterinnen ahnen genau wie Sportvereinstrainer, dass sie im Zweifel zurückstecken müssen. Denn je mehr Geflüchtete hier ankommen, desto öfter müssen Turnhallen voraussichtlich als Notunterkünfte für Geflüchtete zweckentfremdet werden.