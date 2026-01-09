Ukraine-Krieg: Raketeneinschläge bei Lwiw verzeichnet

1 Die Ukraine macht sich auf eine unruhige Nacht gefasst. (Archivbild) Foto: Uncredited/Dnipro Regional Administration/AP/dpa

Eine russische Rakete trifft den Westen der Ukraine kurz vor der Grenze zu Polen. Womit geschossen wurde, ist unklar. Könnte es die neue Mittelstreckenrakete Moskaus gewesen sein?











Lwiw - Inmitten eines landesweiten Raketenalarms in der Ukraine sind nahe der Stadt Lwiw im Westen mehrere Einschläge verzeichnet worden. Im Gebiet Lwiw sei ein Objekt der kritischen Infrastruktur angegriffen worden, schrieb Gouverneur Maksym Kosyzkyj auf Telegram. Nähere Informationen sollten folgen. Die ukrainische Luftwaffe, die vor einem Angriff mit ballistischen Raketen gewarnt hatte, hob nach dem Einschlag den Alarm wieder auf.