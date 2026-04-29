Ukraine-Krieg: Putin nach Telefonat mit Trump offen für kurze Waffenruhe

Kremlchef Putin und US-Präsident Trump telefonieren erneut. Ein Thema: eine befristete Waffenruhe. Trump stellt der Ukraine danach ein militärisches Zeugnis aus, das ihr nicht gefallen dürfte.
Moskau - Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben in einem Telefonat über eine befristete Waffenruhe im Ukraine-Krieg gesprochen. Putin sei bereit zu einer Feuerpause während der Feierlichkeiten zum Weltkriegsgedenken, sagte der außenpolitische Berater des Kremlchefs, Juri Uschakow. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.