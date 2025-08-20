Ukraine-Krieg: Plötzlich ist auch Deutschland die Feuerwehr

Wer weiter in Frieden und Wohlstand leben will, wird in die Ukraine müssen – auch mit Bodentruppen, kommentiert Franz Feyder die Diskussion um Sicherheitsgarantien für das Land.

Auf einmal geht alles rasend schnell: Eben noch schwelgte Deutschland in der sicherheitspolitischen Zuckerwatte, naschte als große Exportnation gerne und viel in der ganzen Welt vom Süßkram der anderen. Nur wenn es darum ging, Streit zu schlichten, dann waren sich die meisten Politiker mit der Bevölkerung einig wie nur in wenigen anderen Fragen: Deutsche Soldaten gehören nach Deutschland und nicht in die Welt – höchstens dann, wenn das Mandat der Gesellschaft als Pausenaufsicht für afghanische Schulen und Schutz für Brunnenbohrer und nicht als Krieg verkauft werden konnte.

Dass deutsche Soldaten am Hindukusch kämpften, körperlich wie seelisch verletzt wurden und starben, tröpfelte nur langsam ins Bewusstsein. Wurde beiseite gewischt, weil die Deutschen mit vollen Händen die Gewinne ausgaben, die sie als einer der Sieger des Kalten Krieges zuhauf einstrichen.

Von einst 4664 Kampfpanzer hat Deutschland noch 252

Ein Beispiel macht das besonders deutlich: Am 31. Dezember 1990 verfügte das wiedervereinigte Deutschland über 4664 Kampfpanzer; am 31. Oktober 2010 noch über 252. Und das, obwohl seit Anfang der 2000er Jahre erkennbar war, dass Russland die Macht- und Expansionsgelüste entwickelte und pflegte, die Europa sicherheitspolitisch herausfordern. Die Bundeswehr wurde kaputtgespart, frei nach dem Motto: Seit 30 Jahren hat es nicht mehr gebrannt, unsere Feuerwehr braucht nur noch Pferdekarren und Wassereimer, tut’s auch.

Dann kam die Ukraine – nicht erst 2022, wie gerne gesagt wird, sondern schon 2014, als Putin gewaltsam die Krim besetzte. Auch das wird gerne verschwiegen, weil Politik und Gesellschaft so beschönigen wollen, dass sie weitere acht Jahre tatenlos verstreichen ließen. Im Vorgarten Deutschlands brannte es lichterloh – und hier wurden Witze gemacht über die desolate Wehr, und es gab Diskussionen ob wir den Gäulen, die den Löschkarren ziehen, noch das Futter zahlen.

Sicherheitspolitisch schlief Ministerpräsident Kretschmer tief und fest

Jetzt droht der Brand von der Ukraine aufs Haupthaus überzugreifen – und klar ist, mit Löschketten, Wassereimern und Pferdekarren ist das nicht zu verhindern. Das bedeutet: Deutschland wird nicht wie in den Jahrzehnten zuvor nach der Feuerwehr schreien können. Es muss selber ran. Dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) feststellt, „der Bundeswehr fehlen die Voraussetzungen“, um die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten, ist nur das Eingeständnis, dass auch er in den vergangenen Jahrzehnten sicherheitspolitisch tief schlief und nichts tat.

Was auf Europa zukommt, ist schwer abzusehen – sollten überhaupt in der Ukraine die Waffen schweigen. Fest steht: Europa wird absehbar ohne die USA Kampftruppen für die Ukraine bereithalten müssen. Ein Korps, also 75 000 bis 90 000 Frauen und Männer, gilt als realistisch. Es könnten eher mehr sein. Seiner wirtschaftlichen Macht angemessen würde das für Deutschland ein Kontingent von bis zu 20 000 Soldaten bedeuten. Wer weiter vorne dabei sein will, wenn es um Exporte, um Arbeitsplätze und Wohlstand geht, wer auch am Wiederaufbau der Ukraine Geld verdienen will, der kann nicht die europäischen Partner aussenden und selbst im Liegestuhl bleiben.

Es geht nicht mehr darum, ob die Bundeswehr in die Ukraine geht, sondern wie. Noch fehlen großflächige Stellenanzeigen, mit denen deutsche Rüstungsfirmen um Mitarbeiter werben. Noch fehlen die Kampf- und Schützenpanzer, um Panzer- und Panzergrenadierbataillone auszustatten. Parallel wird sich Europa militärisch von den USA emanzipieren müssen: Niemand weiß, was und wer nach Trump kommt. Die USA sind kein verlässlicher Partner mehr. Es ist verdammt schwer, wenn man erwachsen werden muss.