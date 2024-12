Ukraine-Krieg: Orte im russischen Belgorod nach Drohnenangriff ohne Strom

1 In der Region Belgorod gab es am Mittwochabend Luftalarm. (Archivbild) Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Nach den schweren Angriffen Russlands auf die Ukraine am frühen Weihnachtsmorgen gab es auch Luftalarm in einer russischen Region. Die Verwaltung berichtet von Schäden durch ukrainische Drohnen.











Belgorod - Bei einem Drohnenangriff auf die russische Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ist eine Stromleitung beschädigt worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner von mehreren kleinen Ortschaften seien ohne Strom, teilte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, am späten Mittwochabend auf seinem Telegram-Kanal mit. Die ukrainische Luftwaffe habe den Landkreis Graiworon, der unmittelbar an der Grenze liegt, mit Drohnen angegriffen. In der gesamten Region Belgorod gab es vorübergehend Luftalarm.