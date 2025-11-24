Bei der Suche nach Frieden für die Ukraine geht es um große strategische Fragen. Die Nöte der einzelnen Menschen kommen kaum vor. Eine Bürgerrechtlerin sorgt sich um eine bestimmte Gruppe.
Berlin - Bei den Ukraine-Verhandlungen muss nach Ansicht der Kiewer Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk humanitären Fragen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. "Wir dürfen nicht nur über Geopolitik sprechen, wir müssen über die Menschen sprechen, die von diesem Krieg getroffen werden", sagte die Menschenrechtsanwältin in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.