Ukraine-Krieg: Merz sieht keine Notwendigkeit für eigene Gespräche mit Putin

1 Der Bundeskanzler will weiterhin nicht selbst mit Putin eine Lösung des Ukraine-Kriegs suchen (Symbolbild). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bislang verlässt sich Europa bei den Friedensbemühungen in der Ukraine stark auf die USA. Kann das so bleiben, wenn die EU – wie der Kanzler das fordert – selbstständiger werden soll?











Link kopiert



Bundeskanzler Friedrich Merz will weiterhin nicht selbst mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Lösung des Ukraine-Kriegs suchen. Er sehe aktuell „keine Notwendigkeit, zusätzliche Gesprächskanäle zu eröffnen“, sagte der CDU-Chef in Berlin. Die Europäer seien über die Gespräche der Ukraine, der USA und Russlands im Detail informiert.