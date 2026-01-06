Deutschlands Unterstützung für einen Ukraine-Frieden könnte auch Militär umfassen – aber nur unter klaren Bedingungen, sagt Merz. Die Details.
Bundeskanzler Friedrich Merz knüpft eine Beteiligung der Bundeswehr an einem internationalen Ukraine-Einsatz an klare Vereinbarungen für einen Waffenstillstand. „Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem Nato-Gebiet einmelden“, sagte der CDU-Politiker weiter bei einem Treffen westlicher Unterstützer des Landes in Paris.