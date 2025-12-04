Es ist noch keine Woche her, dass ukrainische und US-Vertreter in Florida über ein Ende des russischen Krieges berieten. Kurz darauf verhandelten die USA in Moskau. Nun steht die nächste Runde an.
Washington - Nach dem Treffen von US-Vertretern mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau wird Medienberichten zufolge heute eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, wollen die Delegation in Florida treffen, wie unter anderem die "New York Times" und der Sender CBS News unter Berufung auf das Weiße Haus berichteten.