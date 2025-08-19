Ukraine-Krieg: Linken-Chef van Aken: Keine Nato-Truppen für Ukraine – dafür UN-Blauhelmmission

Eine Stationierung von Nato-Truppen in der Ukraine lehnt er ab: Linken-Chef Jan van Aken hat stattdessen eine UN-Blauhelmmission ins Spiel gebracht.
Linken-Chef Jan van Aken hat eine Stationierung von Nato-Truppen in der Ukraine abgelehnt und stattdessen eine UN-Blauhelmmission ins Spiel gebracht. „Sich zu verengen auf Nato-Soldaten oder Nato-Sicherheitsgarantien, das ist zu wenig“, sagte van Aken am Dienstag im ZDF-“Morgenmagazin“. Das mache den Krieg „nur größer und nicht kleiner“. Stattdessen solle über die Stationierung von UN-Blauhelmsoldaten in der Ukraine nachgedacht werden.