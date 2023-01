1 In Moskau betrachtet man die Lieferungen als „direkte Beteiligung an dem Konflikt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Russian Look/IMAGO/Konstantin Kokoshkin

Der Kreml reagiert auf die Entscheidungen in Washington und Berlin, schwere Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. So lauten die Äußerungen im Detail.















Die Entscheidung westlicher Länder, der Ukraine schwere Kampfpanzer zu liefern, wird vom Kreml als „direkte Beteiligung“ an dem Konflikt gewertet. „In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben.

„Die Hauptstädte in Europa und Washington geben ständig Erklärungen ab, dass die Lieferung verschiedener Waffengattungen, einschließlich Panzern, in keiner Weise eine Beteiligung an den Kampfhandlungen bedeutet. Wir sehen das völlig anders“, sagte Peskow. „In Moskau wird dies als direkte Beteiligung an dem Konflikt aufgefasst, und wir sehen, dass dies zunimmt.“

Bereits am Mittwoch hatte die russische Botschaft in Berlin die Ankündigung Deutschlands scharf kritisiert. „Berlins Entscheidung, Kiew Panzer vom Typ Leopard 2 zu liefern, ist äußerst gefährlich, weil sie den Konflikt auf ein neues Level der Konfrontation hebt“, sagte Botschafter Sergej Netschajew.