Ukraine-Krieg: Grünen-Chefin fordert mehr Unterstützung für Kiew aus Berlin

Nach neuen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA pocht die Grünen-Chefin auf politische Signale der Bundesregierung zur Unterstützung Kiews.
Berlin - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die Bundesregierung angesichts der trilateralen Ukraine-Gespräche und gleichzeitiger russischer Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur zum Handeln aufgefordert. Russlands Präsident Wladimir Putin "will keinen Frieden, er will Unterwerfung", sagte Brantner der Deutschen Presse-Agentur. "Wer Menschen im Winter die Wärme nimmt, führt keinen Krieg gegen Soldaten, sondern gegen Familien, Alte und Kinder." Sie warf Putin Kriegsverbrechen vor.