Ukraine-Krieg: Ex-Soldat nach Ultimatum an Putin in Haft

Er forderte ein Gespräch mit Russlands Präsident Putin über den Krieg – nun ist der Ex-Soldat Lunin festgenommen worden. Damit reagiert der Kreml auf die Kritik an der Kriegsführung.
Moskau - Der ehemalige Frontsoldat Alexander Lunin hat ein Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin über die wahre Lage an der Front gefordert – und ein Treffen mit der Polizei bekommen. Lunin sei für elf Tage in Ordnungshaft genommen worden, teilte ein Bekannter des Militärbloggers auf dessen Telegramkanal mit. Zuvor hatten Beamte bereits eine nächtliche Durchsuchung in Lunins Haus in der westrussischen Region Woronesch durchgeführt.