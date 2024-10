Ukraine-Krieg: Europas verschließt die Augen

1 In Brüssel treffen sich diese Woche wieder die Spitzen von EU und Nato, wieder einmal steht die Ukraine auf dem Programm, die Erwartungen sind jedoch gedämpft. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Der Krieg in der Ukraine bedroht den Frieden auf dem ganzen Kontinent. Nicht alle scheinen das zu begreifen, meint unser Korrespondent Knut Krohn.











Wieso soll der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine beenden? Es sieht sehr gut aus für Russland. Moskaus Truppen sind auf dem Vormarsch, der Ukraine geht die Munition aus und Kiew hat massive Probleme, Soldaten zu rekrutieren. Zudem kann der Kremlherrscher auf die Ignoranz des Westens zählen. Von dort kommen zwar viele Durchhalteparolen, aber zu wenige Waffen. Auch in dieser Woche treffen sich in Brüssel wieder die Spitzen von EU und Nato, wieder steht die Ukraine auf dem Programm, die Erwartungen sind gedämpft.