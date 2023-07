1 Putin setzt im Ukraine-Krieg auf eine Spaltung des Westens. Foto: dpa/Gavriil Grigorov

Die Zeit ist auf der Seite von Wladimir Putin. Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto deutlicher werden die Risse in der Front des Westens gegen den russischen Aggressor. Kaum etwas erinnert noch an die Tage nach dem Überfall auf Kiew. Nach dem ersten Schock wurden in Brüssel in einer noch nie dagewesenen Einigkeit scharfe Sanktionen gegen Moskaus verhängt. Der Diktator im Kreml hatte auf ein Auseinanderbrechen der EU spekuliert, doch genau das Gegenteil ist geschehen.