EU-Ratspräsident Antonio Costa trat nach einem Treffen in Paris vor die Presse (Archivbild).

Die Ukraine soll laut EU-Ratspräsident Costa rechtlich verbindliche Garantien erhalten – sobald eine Waffenruhe in Kraft tritt. Auch die EU will sich beteiligen.











Die Unterstützerstaaten der Ukraine haben sich bei einem Treffen in Paris auf Beiträge zu den Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskrieges verständigt. „Wir sind bereit, uns zu einem System politisch und rechtlich verbindlicher Garantien zu verpflichten, das in Kraft tritt, sobald eine Waffenruhe in Kraft tritt“, teilte EU-Ratspräsident António Costa nach den Beratungen mit. Die EU werde zu den Bemühungen beitragen, die Sicherheitsgarantien zu gewährleisten, die die Ukraine für jede Vereinbarung für einen dauerhaften Frieden benötige.