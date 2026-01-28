Russland und die Ukraine behandeln ihre Verluste an Soldaten als Verschlusssache. Doch der seit vier Jahren tobende Krieg könnte bald eine traurige Marke überschreiten.
Moskau/Kiew - Die russische Armee hat nach Berechnungen von US-Experten in den fast vier Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine 1,2 Millionen Soldaten durch Verwundung oder Tod verloren. Ein Bericht der Denkfabrik CSIS in Washington geht dabei von 325.000 getöteten russischen Soldaten seit Februar 2022 aus. Für die Ukraine wurden die Verluste auf 500.000 bis 600.000 Soldaten beziffert, darunter 100.000 bis 140.000 Tote.