Ukraine-Krieg: 110 Quadratkilometer: Russlands größter Geländegewinn seit einem Jahr

In nur einem Tag konnte Russland in der Ukraine so viel Terrain sichern wie seit über einem Jahr nicht mehr.
Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr erzielt. Wie die Auswertung von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien (Institute for the Study of War) durch die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch ergab, übernahm oder beanspruchte die russische Armee im Laufe des Dienstags die Kontrolle über ein Gebiet von 110 Quadratkilometern.