Ukraine-Hilfen: Blinken: Tun alles für den Sieg der Ukraine

1 US-Außenminister Antony Blinken versichert in Kiew einmal mehr, dass Washington sich dem Sieg der Ukraine im russischen Angriffskrieg verpflichtet sehe. Foto: Leon Neal/Pool Getty Images Europe/AP/dpa

Kiew - US-Außenminister Antony Blinken hat in Kiew angekündigt, dass die USA alles für einen Sieg der Ukraine im russischen Angriffskrieg tun werden. "Wir wollen, dass die Ukraine gewinnt", sagte Blinken bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Außenminister David Lammy in der ukrainischen Hauptstadt. "Unsere Einheit wird nicht brechen", betonte er mit Blick auf Versuche Russlands, den Westen zu verunsichern in seiner Unterstützung für die Ukraine. Kremlchef Wladimir Putin dürfe nicht das Feld überlassen werden.