Fünf Freunde aus Leonberg bringen gespendete Güter in die Ukraine. Trotz persönlicher Risiken durch eventuelle Angriffe haben sie eine starke Motivation, nicht aufzugeben.
Das betagte knallrote Feuerwehrfahrzeug auf dem Hof der Firma Reer ist mit Hilfsgütern bepackt und bereit für die Abreise in die Ukraine. Inzwischen sollten die fünf Freunde des Leonberger Vereins White Caps Vienna (WCV) und ein zusätzlicher ukraineerfahrener Helfer an ihrem Ziel in Lwiw in der Westukraine sein. Mehr als 1500 Kilometer sind es über Ungarn und Rumänien, weil dort die Wartezeiten an den Grenzen kürzer seien als beim Transfer via Polen, erklärte Rainer Mörk vor dem Startschuss der Reise.