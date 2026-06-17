Fünf Freunde aus Leonberg bringen gespendete Güter in die Ukraine. Trotz persönlicher Risiken durch eventuelle Angriffe haben sie eine starke Motivation, nicht aufzugeben.

Das betagte knallrote Feuerwehrfahrzeug auf dem Hof der Firma Reer ist mit Hilfsgütern bepackt und bereit für die Abreise in die Ukraine. Inzwischen sollten die fünf Freunde des Leonberger Vereins White Caps Vienna (WCV) und ein zusätzlicher ukraineerfahrener Helfer an ihrem Ziel in Lwiw in der Westukraine sein. Mehr als 1500 Kilometer sind es über Ungarn und Rumänien, weil dort die Wartezeiten an den Grenzen kürzer seien als beim Transfer via Polen, erklärte Rainer Mörk vor dem Startschuss der Reise.

Mörk ist einer der Initiatoren der Hilfsaktion und Inhaber und ehemaliger Geschäftsführer der Leonberger Firma Reer, einem Spezialisten für Kindersicherheitsprodukte. An Bord des Feuerwehrfahrzeugs Baujahr 1979 seien Hilfsgüter im Wert von rund 20.000 Euro, so der Unternehmer. Mehr als 9000 Euro an Spenden waren im Vorfeld gesammelt worden. Mit dem Geld haben die freiwilligen Helfer des Vereins Notstromaggregate, Solarstationen oder Erste-Hilfe-Sets gekauft. Alles Dinge, die in Frontnähe oder direkt an der Front fehlten. „Die Firma Reer stiftet außerdem Hilfsgüter für ein Waisenhaus in Sumy“, sagt Mörk. Das mehr als 100 Jahre alte Familienunternehmen wird seit 2022 von Mörks Sohn Tobias geführt.

Das 47 Jahre alte Feuerwehrauto ist wieder einsatzbereit

Die fünf WCV-Vereinsmitglieder, die die nicht ganz ungefährliche Reise antraten, sind neben Mörk Ralf Schröder, Niko Csima, Stefan Armleder sowie Joxi Weinhardt. Sie fahren das Feuerwehrauto jedoch nicht bis an das eigentliche Ziel in der Region Charkiw in der Ostukraine. Das übernimmt ab Lwiw der Albstätter Michael Maier. Maier, der die Aktion unterstütze, habe bereits gut 100 ähnliche Fahrten in die Ukraine unternommen.

Aus Leonberg gehen unter anderem Hilfsgüter an ein Kinderheim im ukrainischen Sumy. Foto: Torsten Schöll

Auf die Idee für den Hilfstransport, erzählt Mörk, sei die Gruppe durch Philip Arndt gekommen, den sie vergangene Weihnachten bei einer Veranstaltung in Gebersheim kennengelernt hatten. Arndt ist Vorsitzender des Hemminger Vereins Save Ukraine, in dessen Namen sie vor der Reise auch um Spenden für ihre Aktion gebeten hatten. Arndt, sagt Mörk, halte sich regelmäßig an der russisch-ukrainischen Front auf und wisse, was auf ukrainischer Seite benötigt werde.

Ein fahrtüchtiges Feuerwehrfahrzeug gehört definitiv dazu, auch wenn es 47 Jahre alt ist. Die Leonberger Helfer des WCV, unter denen sich auch versierte Autoschrauber befinden, haben deshalb in den vergangenen Monaten den roten Mercedes-Benz LF 409 wieder flottgemacht.

Hilfstransporte in die Ukraine: „Das ist ein bisschen eingeschlafen“

Damit das nicht mehr ganz junge Gefährt seine Funktion, die Brandbekämpfung, wieder erfüllen kann, habe die Leonberger Feuerwehr acht ausrangierte, aber funktionstüchtige Feuerwehrschläuche spendiert, erzählt Mörk. Am Anfang der Idee stand also die Spende des Feuerwehrfahrzeugs. Die darin transportierten Hilfsgüter kamen anschließend dazu.

Nach Mörks Ansicht ist die Zahl der Hilfstransporte aus Deutschland in die Ukraine in den vergangenen Monaten insgesamt zurückgegangen. „Das ist ein bisschen eingeschlafen“, sagt er. Der Krieg werde in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zunehmend alltäglich. Auch die erfahrenen Ukrainehelfer Michael Maier und Philip Arndt hätten diesen Eindruck bestätigt, sagt Mörk.

Seit Montagmorgen waren die Leonberger unterwegs, samt Begleitauto, mit dem sie die Rückreise antreten wollen. Dass sie im westukrainischen Lwiw, das regelmäßig Ziel russischer Drohnenangriffe ist, in Gefahr kommen könnten, sei ihnen bewusst, sagen sie. „Das ist schon ein mulmiges Gefühl“, bestätigt Mörk. Noch intensiver sei aber das gute Gefühl, helfen zu können.