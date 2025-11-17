Partnerstadt in der Ukraine: Gäste aus Chmelnyzkyj – das wollen sich die Besucher von Stuttgart abgucken

30 Gäste aus der ukrainischen Partnerstadt Chmelnyzkyj besuchten Stuttgart, um für den Wiederaufbau zu lernen. Ein emotionaler Bericht über neue Hoffnung im Angesicht von Krieg und Not.
Ein paar Tage Frieden erleben. Ohne vom ständigen Luftalarm in Angst und Schrecken versetzt zu werden, ohne beim Blick in den Himmel die Drohnen auf ihrem Weg zu Tod und Zerstörung hören und sehen zu müssen, „und mit Strom und Heizung, überall ist es hell und warm“, bricht es aus Nataliya Schmurikova buchstäblich hervor. Ein Moment, in dem die Verzweiflung über den Angriffskrieg der Russen spürbar wird, weil die Zerstörung der Energieversorgung das Überleben noch schwieriger macht.