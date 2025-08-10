Ukraine-Gespräche in Alaska: Der Verlierer heißt Europa

Wladimir Putin und Donald Trump treffen sich nun also in der Abgeschiedenheit von Alaska. Angesichts der bestürzenden Konzeptlosigkeit aufseiten der US-Administration in diesem Konflikt ist das Ergebnis der Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine völlig offen. Erliegt der US-Präsident seiner offensichtlichen Bewunderung für den russischen Kremlherrscher? Oder drängt Trump den Kriegstreiber Putin endlich zu dem von ihm geforderten „Deal“?

Ein Verhandlungsort mit großer Symbolik

Der Verhandlungsort birgt eine bemerkenswerte Symbolik. Alaska wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Russland an die USA verkauft. Das zeigt: Grenzen können verschoben werden. Allein die Wahl des Ortes muss – gewollt oder ungewollt – ein Signal an die Ukraine sein, dass es sich einen Frieden mit Gebietsabtretungen wohl „erkaufen“ muss. Alaska ist aber auch eine Botschaft an die USA. Für viele Russen gehört die Region am Polarkreis weiter fest zu ihrer Heimat. Der US-Bundesstaat ist ein Stachel in der russischen Seele – ähnlich wie die ukrainische Krim.

Kein Europäer sitzt am Verhandlungstisch

Im Moment steht nur ein Ergebnis fest: Die Gespräche sind eine Niederlage für Europa. Kein Vertreter der EU sitzt am Tisch, wenn Trump und Putin über den Frieden in der Ukraine und damit auch in Europa verhandeln. Die Europäische Union muss daraus die Konsequenzen ziehen und sich endlich um die eigene Sicherheit kümmern. Doch noch immer scheitert der Aufbau der Verteidigungsfähigkeit an der lähmenden Kleinstaaterei. Werden diese nationalen Egoismen nicht überwunden, ist der Krieg in der Ukraine nur der Auftakt für konfliktreiche Zeiten in Europa.