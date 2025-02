1 Immer auf der Überholspur: Taylor Swift. Foto: ddp/AFF

Taylor Swift erreicht mit einem Re-Release zum Valentinstag einen neuen Rekord in Großbritannien. Damit hat sie nun mehr Nummer-1-Alben als Madonna in UK - genau 13 an der Zahl. Zufälligerweise auch ihre Glückszahl.











US-Sängerin Taylor Swift (35) hat in Großbritannien ihre Landsfrau Madonna (66) vom Chart-Thron gestoßen. Bisher war die Queen of Pop die weibliche Künstlerin mit den meisten Nummer-1-Alben in UK, zwölf an der Zahl. Das konnte Taylor Swift nun überbieten, wie "Daily Mail" berichtet.